В Донецке обесточена шахта им. Засядько, под землей остались 203 шахтера

В оккупированном Донецке обесточена шахта имени Засядько, под землей оказались заблокированы 203 горняка. Об этом сообщает пресс-служба шахты, передает 112.ua.

В результате артобстрелов была повреждена электроподстанция шахты. Сейчас она полностью обесточена, ее работа приостановлена.

Предварительно, под землей оказались заблокированы 203 горняка, четверо находились в стволе шахты.

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С 30 января в Авдеевке под Донецком сохраняется очень напряженная ситуация. Утром 29 января боевики предприняли попытку штурма авдеевской промзоны. По данным штаба АТО, они начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов, а позже - штурм с целью оттеснить украинские подразделения. Силы АТО отбили атаку боевиков, им также удалось захватить опорный пункт противника. Сейчас боевые действия продолжаются.

В Авдеевке объявили режим ЧП в связи с обострением ситуации со стороны боевиков и угрозой гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте. В результате обстрелов есть раненые среди мирных жителей. Город остался без воды, электричества и тепла. Президент Петр Порошенко прервал визит в Германию и поручил созвать экстренное заседание Трехсторонней контактной группы.