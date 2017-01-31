Гройсман хочет охватить дошкольным образованием всех украинских детей

В 2016 году в Украине было создано 26,5 тысяч мест в дошкольных учебных заведениях, но при этом сохранилась очередь в 79 тысяч детей.

Об этом, как сообщает Корреспондент, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе круглого стола на тему Приоритетные направления деятельности в области образования и науки.

"Имея на сегодняшний день общую очередь в украинских городах, селах, районах и областях в 79 тысяч детей, необходимо констатировать, что в завершившемся 2016 году в Украине было создано 26,5 тысяч мест в дошкольных учебных заведениях", – сказал Гройсман.

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Он также отметил, что необходимо ускорить создание мест в детсадах, чтобы охватить дошкольным образованием всех детей.

Напомним, по состоянию на 1 сентября прошлого года в Киеве в очереди в детские сады находилось более 13 тысяч детей. Об этом заявил на открытии детского сада №720 в Печерском районе мэр столицы Виталий Кличко.

"Наша задача - сделать так, чтобы через несколько лет очереди в детсады не было", - отметил мэр.