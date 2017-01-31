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Главная » Страна » Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 31 января
<span class="label red">Инфографика</span> Карта военных действий в зоне АТО на 31 января
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация в Донбассе

Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 31 января

Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 вторника, 31 января

31.01.17 888
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