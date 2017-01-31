Попытки боевиков прорвать оборону ВСУ в Авдеевке обречены на поражение, – Турчинов

Попытки российско-террористических войск прорвать оборону ВСУ в районе Авдеевки обречены на поражение. Об этом во время встречи с министром национальной обороны Литвы Раймундасом Кароблисом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, передает УНИАН.

Он подчеркнул, что обострение ситуации возле Авдеевки произошло после завершения инспекционной поездки ОБСЕ в Донбасс.

"За позапрошлые сутки мы потеряли четырех бойцов, 12 – ранены, а за прошедшие сутки у нас уже трое убитых и значительно больше раненых – 23. Но потери российских гибридных войск значительно превышают наши. Все их попытки прорвать нашу оборону обречены на поражение", - заявил Турчинов.

Напомним, оккупанты с 29 января обстреливают украинские позиции под Авдеевкой, а также жилые кварталы города. 30 января город из-за обстрелов остался без водо-, электро- и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

Сегодня, 31 января, председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00, и ремонтные бригады начинают восстановление объектов. Однако позже он заявил, что подразделение российских боевиков снова пошло в наступление под Авдеевкой.

Позже народный депутат Евгений Дейдей сообщил о начале эвакуации старой части Авдеевки.