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Главная » Страна » Гипертоникам, диабетикам и астматикам с завтрашнего дня пообещали снижение цен на лекарства

Гипертоникам, диабетикам и астматикам с завтрашнего дня пообещали снижение цен на лекарства

Гипертоникам, диабетикам и астматикам с завтрашнего дня пообещали снижение цен на лекарства
Фото: nar-sredstva.ru

Правительство добьется выполнения решения о снижении цен на препараты для этой категории больных с 1 февраля

31.01.17 1404
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV выразил убежденность в том, что с "1 февраля, когда будут заходить новые партии лекарств, мы добьемся и начнем видеть снижение цен на них".

Комментируя заявления о якобы невозможности обеспечения снижения цены на лекарства с 1 февраля, глава правительства отметил, что предусматривал возникновение дефицита лекарств, как только правительство начнет наводить порядок в образовании цен на лекарственные средства.

"Самый главный парадокс заключается в том, что в Польше цены на одни и те же лекарства дешевле, чем в Украине", - подчеркнул премьер-министр.

Правительство определило действующие вещества в препаратах по названным выше тремя нозологиям, взяло в качестве аналогов препараты в пяти соседних странах и определило ту же цену в Украине, отметил премьер.

По расчетам правительства, шаги, направленные на своевременное обеспечение лекарствами хронически больных, позволят уменьшить инвалидность и смертность от гипертонии приблизительно на 18%.

"Для меня важно, чтобы никто не сорвал процесс закупок. От момента закупок до момента поставки проходит большой период времени. Но я считаю, что в 2017 году мы сможем уже идти день в день, сформировать стратегический запас этих лекарств, чтобы не было дефицитных позиций", - отметил Гройсман.

Правительство в бюджете на 2017 год увеличило финансирование на приобретение лекарств на 2 млрд грн по сравнению с 2016 годом - до 5,9 млрд грн, отметил премьер. По его словам, только в прошлом году на закупках лекарств через международные организации сэкономили более полумиллиарда гривен.

"Представьте цифры - 5,9 млрд: сколько мы сэкономим, на сколько мы приобретем больше, если не дадим украсть, и сколько эти лекарства спасут жизнь онкобольным или больным, которые попали в сложные условия", - подчеркнул Гройсман.

"Я бы хотел, чтобы эти лекарства за эти средства были приобретены напрямую через международные организации, где есть абсолютная открытость, публичность. Я бы хотел, чтобы нам поставили качественные лекарства по качественным ценам, а не так, как было раньше", - отметил премьер.

Международные организации пользуются авторитетом, доверием в мире, что обеспечивает честность и открытость процессов. Также они имеют возможность закупать лекарства напрямую от производителей, подчеркнул глава правительства.

"Это означает, что все будет абсолютно честно. Не Гройсман будет закупать, не Супрун, не кто-то другой. Будут закупать международные авторитетные, публичные организации. Что в этом плохого? Я не знаю", - отметил глава правительства.

Он также напомнил, что ранее в сфере закупок лекарств постоянно происходили коррупционные злоупотребления: "чиновники садились, брали миллиарды и через Министерство здравоохранения закупали эти лекарства".

Позиция руководства Министерства здравоохранения в этом вопросе является абсолютно честной и открытой, подчеркнул премьер-министр. "Мы будем дальше идти, и мы реализуем решения, которые позволят нам закупить лекарства в международных организациях", - подытожил Владимир Гройсман.

Отметим, ранее Гройсман заявил, что правительство аккумулирует достаточно денег для того, чтобы в 2017 году обеспечить украинцев бесплатными лекарствами. Премьер уточнил при этом, что речь идет о 18 программах, которые "хронически недофинансировались - инсулины, гипертония и многие другие вещи".

Напомним, с 1 января введена система референтного ценообразования на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы, которая должна обеспечить снижение цен на лекарства по этим трем категориям.

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