Киев получил символические ключи Евровидения

В Киеве состоялась церемония передачи символических ключей Евровидения мэру Киева Виталию Кличко от президента городского совета Стокгольма Евы-Луизы Эрландссон Слорак. Об этом сообщается на официальной странице мэра Киева в Facebook.

"Сегодня большая честь держать все ключи. Со временем мы прибавим и ключ от Киева уже для следующего хозяина конкурса Евровидения. Киев получил ключи от хозяев прошлого Евровидения, потому с этого момента начинается обратный отсчет до начала следующего Евровидения, которое в этом году будет принимать Украина. Хочу сказать, что Киев с нетерпением ждет и готовится к конкурсу", – сказал Кличко.

Мэр отметил, что все конкурсанты будут приняты на самом высоком уровне.

"Мы сделаем все возможное, чтобы встретить гостей Евровидения в 2017 году с гостеприимством и теплотой, которая характерна для украинского народа, чтобы оставить незабываемое впечатление об Украине и Киеве", – подчеркнул он.

Кличко отметил, что на Евровидении в Киеве ожидается более 20 тысяч гостей, и заверил, что конкурс состоится на самом высоком уровне.

"Во второй раз столица Украины будет проводить у себя этот конкурс. Я с гордостью участвую в подготовке к Евровидению, потому что убежден, что музыка объединит мир. Благодаря Евровидению весь мир имеет возможность познать культуру других стран. Мы очень благодарны Джамале, потому что мир еще раз услышит Украину, благодарю за ее музыку и душу. С радостью приглашаю в Киев!", – сказал Кличко.

Напомним, 30 января Украина выбрала логотип и слоган для Евровидения-2017.