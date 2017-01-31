В Киеве открыли пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Авдеевки

В среду, 1 февраля, в 17:00 в Донбасс будет отправлена первая машина с помощью

В связи с чрезвычайным положением в Авдеевке полк "Киев" принял решение открыть пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей пострадавшей территории.

Об этом сообщил народный депутат Евгений Дейдей на своей странице в Facebook.

"Сегодня и завтра на базе полка по адресу: г. Киев, ул.Строителей, 6, будет проходить сбор теплых вещей, продуктов питания, лекарств и других предметов первой необходимости", - сообщил депутат.

В среду, 1 февраля, в 17:00 будет отправлена первая машина с помощью.

"Я прошу вас не быть равнодушными! Я знаю, что все устали и вымотались, но сейчас от нас зависят жизни сотен детей и стариков, наших братьев, которые увидели войну в лицо", - добавил Дейдей.

Напомним, оккупанты с 29 января обстреливают украинские позиции под Авдеевкой, а также жилые кварталы города. 30 января город из-за обстрелов остался без водо-, электро- и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

Сегодня, 31 января, председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00, и ремонтные бригады начинают восстановление объектов. Однако позже он заявил, что подразделение российских боевиков снова пошло в наступление под Авдеевкой.