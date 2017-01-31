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Болотова отравили чашкой кофе в московском ЦСКА, - СМИ

Болотова отравили чашкой кофе в московском ЦСКА, - СМИ
Валерий Болотов / Фото: obozrevatel.com

У жены экс- главаря "ЛНР" возникло подозрение, что ее мужа отравили

31.01.17 931
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Жена первого главы так называемой "Луганской народной республики" Елена Болотова заявила сотрудникам российских правоохранительных органов, что ее муж Валерий скончался вскоре после того, как выпил кофе во время деловой встречи в московском кафе.

Перед смертью Валерий Болотов встречался с двумя мужчинами в кафе "Красная машина" в здании Ледового дворца ЦСКА. Когда экс-главарь "ЛНР" вернулся после этой встречи домой, через некоторое время он пожаловался жене, что ему стало плохо.

"Он весь вечер повторял: "Зачем я выпил этот кофе?». На следующий день он остался дома, сказал, что отлежится...", – цитирует Life.ru вдову Болотова. Она, по ее словам, была очень встревожена состоянием мужа и пошла в поликлинику, чтобы прикрепить его к медицинскому учреждению.

 Вернувшись домой, обнаружила Валерия уже в бессознательном состоянии и тут же вызвала бригаду скорой помощи, но к моменту приезда медиков Болотов уже был мертв.

"Он на свое здоровье особо никогда не жаловался, и мы никогда не обращались в медицинское учреждение ни здесь, ни там. Только иногда он говорил, что сердце покалывает... Сразу после случившегося у меня возникло подозрение, что его отравили", – отметила Болотова.

Стали известны и люди, с которыми встречался Болотов.  Это были председатель республиканского собрания "ЛНР" Алексей Карякин и человек по кличке Саныч. По словам последнего, встречу в кафе назначил сам Болотов.  

— Мы посидели в баре и разошлись. Обсуждали вопросы, связанные с "ЛНР", — рассказал Валерий Александрович стражам порядка. — Заказывал кофе он мне и себе. Потом он ушел за ребенком, вернулся, и мы еще немного посидели и потом разошлись. Факт встречи подтвердил и Алексей Карякин, добавив, что у Валерия Болотова были проблемы с сердцем. 

— Вполне возможно, что после чашки кофе все и произошло — он гипертоник ведь. Во всяком случае, после выпитого он пожаловался на плохое самочувствие. Себе я заказывал американо, а какой он заказывал, я не знаю. Алкогольного ничего не пили. Валерий Дмитриевич вообще алкоголь не употреблял. Как раз из-за того, что он гипертоник, — рассказал Алексей Карякин. 

Напомним, Валерий Болотов умер 27 января. Предварительная причина смерти – сердечный приступ. Первого главаря "ЛНР" похоронят сегодня на одном из кладбищ Подмосковья. 

 

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