Болотова отравили чашкой кофе в московском ЦСКА, - СМИ

Жена первого главы так называемой "Луганской народной республики" Елена Болотова заявила сотрудникам российских правоохранительных органов, что ее муж Валерий скончался вскоре после того, как выпил кофе во время деловой встречи в московском кафе.

Перед смертью Валерий Болотов встречался с двумя мужчинами в кафе "Красная машина" в здании Ледового дворца ЦСКА. Когда экс-главарь "ЛНР" вернулся после этой встречи домой, через некоторое время он пожаловался жене, что ему стало плохо.



"Он весь вечер повторял: "Зачем я выпил этот кофе?». На следующий день он остался дома, сказал, что отлежится...", – цитирует Life.ru вдову Болотова. Она, по ее словам, была очень встревожена состоянием мужа и пошла в поликлинику, чтобы прикрепить его к медицинскому учреждению.

Вернувшись домой, обнаружила Валерия уже в бессознательном состоянии и тут же вызвала бригаду скорой помощи, но к моменту приезда медиков Болотов уже был мертв.

"Он на свое здоровье особо никогда не жаловался, и мы никогда не обращались в медицинское учреждение ни здесь, ни там. Только иногда он говорил, что сердце покалывает... Сразу после случившегося у меня возникло подозрение, что его отравили", – отметила Болотова.

Стали известны и люди, с которыми встречался Болотов. Это были председатель республиканского собрания "ЛНР" Алексей Карякин и человек по кличке Саныч. По словам последнего, встречу в кафе назначил сам Болотов.

— Мы посидели в баре и разошлись. Обсуждали вопросы, связанные с "ЛНР", — рассказал Валерий Александрович стражам порядка. — Заказывал кофе он мне и себе. Потом он ушел за ребенком, вернулся, и мы еще немного посидели и потом разошлись. Факт встречи подтвердил и Алексей Карякин, добавив, что у Валерия Болотова были проблемы с сердцем.

— Вполне возможно, что после чашки кофе все и произошло — он гипертоник ведь. Во всяком случае, после выпитого он пожаловался на плохое самочувствие. Себе я заказывал американо, а какой он заказывал, я не знаю. Алкогольного ничего не пили. Валерий Дмитриевич вообще алкоголь не употреблял. Как раз из-за того, что он гипертоник, — рассказал Алексей Карякин.

Напомним, Валерий Болотов умер 27 января. Предварительная причина смерти – сердечный приступ. Первого главаря "ЛНР" похоронят сегодня на одном из кладбищ Подмосковья.