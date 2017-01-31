Жебривский рассказал о гуманитарной ситуации в Авдеевке

Решение о полномасштабной эвакуации еще не принимали, но подготовка к ней идет полным ходом

Решение о полномасштабной эвакуации в Авдеевке еще не принято, но подготовка к ней на всякий случай уже ведется. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Тяжелобольных из реанимационного отделения вывезли константиновскую больницу. Также в Константиновку и Белецкое вывозят людей с особыми потребностями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве открыли пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Авдеевки

В город постоянно поступают дополнительные елетрогенераторы и полевые кухни. Еду готовят на стадионе "Химик". Там установлен палаточный городок. Горячую пищу и кипяток в термосах развозят по городу.

Также на стадионе налажена спутниковая связь. Есть вся необходимая оргтехника и интернет.

На данный момент в городе удается обеспечивать теплоснабжение.

"Благодаря Авдеевскому коксохиму и Мусе Магомедову продолжаем поддерживать в теплосети надлежащую температуру. Средняя температура в квартирах 15 градусов тепла. Все коммунальные службы города обеспечены топливом", - написал Жебривский.

В Авдеевку уже начала поступать гуманитарная помощь из других городов, в частности, из Днипра, Славянска и Бахмута.

"Спасибо Днипру за большую фуру продуктов питания. Спасибо Славянску за средства гигиены и продукты. Спасибо Бахмуту за теплую обувь и одеяла", - написал глава Донецкой ВГА.

Напомним, оккупанты с 29 января обстреливают украинские позиции под Авдеевкой, а также жилые кварталы города. 30 января город из-за обстрелов остался без водо-, электро- и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

Сегодня, 31 января, председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00, и ремонтные бригады начинают восстановление объектов. Однако позже он заявил, что подразделение российских боевиков снова пошло в наступление под Авдеевкой.

Позже народный депутат Евгений Дейдей сообщил о начале эвакуации старой части Авдеевки.