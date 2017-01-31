В Марьинке из-за обстрелов без электричества и отопления остались около 5 тыс. человек

В Марьинке около 5 тысяч человек остались без света и отопления. Об этом сообщил заместитель председателя Донецкой областной ВГА Евгений Вилинский, передает 112.ua.

"Марьинка обесточена. Мы сейчас ведем работы для того, чтобы восстановить электроснабжение", – отметил он.

По словам Вилинского, сейчас в городе без света и отопления находится примерно 5 тыс. человек.

На странице "Марьинка Центр Помощи" в Facebook написали: "Идет сильный обстрел, после 22:00 в городе нет электричества, на улице минус 20 – это край... Все многоэтажные дома и часть частного сектора отапливаются электричеством, которого нет. Молитесь о нас. С одной стороны обстрелы, с другой, мы тут реально замерзаем".

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Напомним, 30 января из-за обстрела Авдеевка осталась без воды, электричества и тепла. В городе объявили режим чрезвычайного положения.