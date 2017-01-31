Сытник рассказал о новой форме рейдерства в Украине

В Украине в последнее время появилась новая форма рейдерского захвата частной собственности путем подмены в реестрах собственности фамилий владельцев имущества. Об этом сообщил председатель НАБУ Артем Сытник, передает УНИАН.

"Сейчас наблюдается массовое рейдерство путем вмешательства в реестры собственности: владелец из него выбрасывается и вносится фамилия другого лица. Буду по этому вопросу встречаться с министром юстиции, потому что это новая форма рейдерства", - сказал он.

Напомним, 6 октября Верховна Рада приняла "антирейдерский" закон, которым вносятся изменения в ряд нормативных актов, которыми предусматривается обеспечение защиты прав собственности, экономических интересов граждан и инвесторов, а также уменьшение рисков незаконного завладения имуществом.