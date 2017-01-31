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Новости партнеров Эксперты назвали ТОП-7 ньюсмейкеров Украины

<span class="label">Новости партнеров</span> Эксперты назвали ТОП-7 ньюсмейкеров Украины

Известные личности из разных сфер деятельности на протяжении 25 лет независимости существенно влияли на становление современной Украины. Кто же за это время стал главным ньюсмейкером?

31.01.17 59
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Накануне открытия первого в Украине Музея новостей, посвященного 20-летию «Телевизионной службы новостей», был проведен опрос: 30 ведущих специалистов из различных сфер, среди которых историк Георгий Касьянов, дипломаты Дмитрий Кулеба и Богдан Яременко, политолог Юлия Тищенко и писатель Юрий Андрухович, выбрали 100 самых важных новостей современной Украины. После этого были определены главные герои этих новостей с учетом их влияния на события.

Главным ньюсмейкером оказался Леонид Кучма, который причастен к каждой шестой новости. В составленном рейтинге есть упоминания о трех украинских революциях, все президентские гонки, несколько волн приватизации, основные реформы в государственных институциях и системе образования.

В целом ТОП-7 ньюсмейкеров выглядит так:

  1. Леонид Кучма
  2. Виктор Ющенко
  3. Юлия Тимошенко
  4. Виктор Янукович
  5. Петр Порошенко
  6. Леонид Кравчук
  7. Георгий Гонгадзе

По мнению экспертов, то, что в рейтинге преобладают политики, типичное явление для большинства постсоветских стран.

«В странах старой Европы не менее влиятельными ньюсмейкерами являются люди искусства и науки. Несмотря на наши ожидания, в Украине отсутствует прирост не только экономических и политических свобод. До сих пор не хватает пространства для творчества. И каждая война — языковая, экономическая, реальная, когда проливается кровь, — значительно сокращает это пространство», — говорит президент Фонда качественной политики Михаил Минаков.

В то же время седьмое место единственного неполитика Георгия Гонгадзе эксперты объясняют тем, что погибший журналист до сих пор остается символом борьбы за свободу.

«Гонгадзе здесь не просто фигура — это постоянное напоминание о неспособности нашего общества перейти к справедливому правосудию и верховенству права», — убеждена социолог, участница Унивской и Несторовской групп Виктория Брындза.

«Определить важность новости оказалось непросто, — признается главный редактор Музея новостей Глеб Гусев. — Ведь за 25 лет независимости Украина пережила больше 1 200 000 новостей и такое количество событий, которое в других странах приходится на жизнь нескольких поколений. После многочисленных обсуждений и дискуссий мы решили считать важной ту новость, которая соответствовала трем критериям: дала гражданам Украины чувство единения, оказалась знаковой для восприятия Украины в мире и определила путь Украины на годы вперед. Тогда мы попросили специалистов оценить новости по шестибалльной шкале: от «совсем неважная» до «очень важная». Опросный лист заполнили 30 экспертов: историки, экономисты, писатели, общественные активисты, художники, дипломаты и другие».

Рейтинг 100 новостей и главных ньюсмейкеров Украины презентуют уже в марте. Кроме того, в Музее новостей — самом большом выставочном проекте, посвященном производству, тайнам и влиянию новостей, — посетители смогут почувствовать себя журналистами ТСН в интерактивной телестудии, узнать, как сложилась судьба простых людей, которые становились героями новостей в разное время, и увидеть эксклюзивные экспонаты: от черновика Акта о провозглашении независимости Украины до легендарной машины волонтеров из зоны АТО, от космической еды и «Кобзаря», который летал в космос с Леонидом Каденюком, до чемпионских поясов братьев Кличко. Экспозиция разместится в 10 выставочных залах и будет открыта для посещения со 2 по 26 марта в «Мистецькому Арсеналі».

Полный рейтинг главных ньюсмейкеров Украины ищите на странице Музея новостей: https://www.facebook.com/newsmuseum.tsn/

Фото: УНИАН, Мусиенко Владислав/УНИАН, Лазаренко Николай/POOL/UNIAN, Мосиенко Андрей/УНІАН.

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