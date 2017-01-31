В Киеве провели жеребьевку участников полуфиналов песенного конкурса Евровидение-2017. Результаты представлены на официальном сайте Евровидения.
Порядок выступления конкурсантов будет таким:
Первый полуфинал: Черногория, Финляндия, Грузия, Португалия, Бельгия, Швеция, Албания, Азербайджан, Австралия, Кипр, Словения, Армения, Молдова, Чешская Республика, Латвия, Исландия, Греция, Польша.
Второй полуфинал: Македония, Мальта, Нидерланды, Сербия, Дания, Россия, Румыния, Венгрия, Австрия, Ирландия, Швейцария, Эстония, Израиль, Болгария, Сан-Марино, Литва, Хорватия, Норвегия, Беларусь.
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Страны "Большой пятерки" и принимающая страна выходят непосредственно в финал. Италия, Испания и Соединенное Королевство будут голосовать в первом полуфинале. Германия, Украина и Франция – во втором.