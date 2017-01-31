Москва обвинила Украину в атаке на Авдеевку

В Кремле обвинили Украину в эскалации конфликта в Донбассе – якобы, на основании "достоверных фактов". Москва хочет, чтобы Париж и Берлин "заставили Киев выполнять Минск-2".



Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

По его словам, в Кремле, якобы, обеспокоены тем, что происходит на линии соприкосновения.

Якобы, есть достоверные данные, свидетельствующие о том, что со стороны Украины при поддержке артиллерии была попытка нападения на оккупированную территорию Украины, и боевикам в районе Авдеевки "пришлось давать отпор".

По словам Пескова, в Кремле сожалеют, что в результате погибли люди и с одной, и с другой стороны.

"Подобные агрессивные действия с участием ВСУ подрывают цели и задачи Минских договоренностей. Безусловно, они четко свидетельствуют о нежелании и неготовности украинского руководства и президента Украины Порошенко выполнять эти Минские договоренности. Более того, очень похоже на попытку путем совершения агрессивных действий в районе Донбасса отвлекать внимание от шаткой внутренней ситуации. Все это идет к подрыву Минских договоренностей", - заявил пресс-секретарь Путина.

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По словам Пескова, Минск-2 остается безальтернативным документом для урегулирования ситуации в Донбассе.

Кроме того, Песков заявил, что Россия, якобы, не получила от Украины предложения провести консультации по ситуации в регионе.

Отвечая на вопрос, откуда у Кремля "достоверные данные" об "атаке украинской армии", он сказал: "В данном случае конкретные данные должны говорить эксперты… у нас есть такие данные, но я не могу, я не эксперт в военных делах, чтобы говорить об этом".

"Безусловно, и Москва, и Париж, и Берлин должны усилить свое влияние и давление в данном случае на Киев с тем, чтобы заставить Киев таки пойти на выполнение тех пунктов, которые зафиксированы в соответствующих документах", - заявил Песков.

Напомним, оккупанты с 29 января обстреливают украинские позиции под Авдеевкой, а также жилые кварталы города. 30 января город из-за обстрелов остался без водо-, электро- и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

Сегодня, 31 января, председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00, и ремонтные бригады начинают восстановление объектов. Однако позже он заявил, что подразделение российских боевиков снова пошло в наступление под Авдеевкой.

Позже народный депутат Евгений Дейдей сообщил о начале эвакуации старой части Авдеевки.