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ОБСЕ призывает немедленно прекратить насилие в Донбассе
Фото: osce.org
Ситуация в Авдеевке

ОБСЕ призывает немедленно прекратить насилие в Донбассе

Активизация боевых действий является неприемлемой

31.01.17 58
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выразила серьезную обеспокоенность резкой эскалацией насилия в Донбассе и потребовала прекращения его от обеих сторон конфликта. Об этом говорится в заявлении организации, передает Укринформ.

"Недавний всплеск в боях вокруг Авдеевки и Ясинуватой, приведший к гибели и ранениям с обеих сторон, в том числе среди мирного населения, является неприемлемым. Мы призываем стороны немедленно прекратить военные действия и дать полный и безопасный доступ Специальный мониторинговой миссии ОБСЕ, чтобы она контролировала и сообщала о ситуации", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что тяжелые гуманитарные последствия усугубляются в условиях суровой зимы.

Постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе оценит ситуацию на специальном заседании, запланированном на вторую половину дня 31 января.

Напомним, оккупанты с 29 января обстреливают украинские позициипод Авдеевкой, а также жилые кварталы города. 30 января город из-за обстрелов остался без водо-, электро- и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

Сегодня, 31 января, председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00, и ремонтные бригады начинают восстановление объектов. Однако позже он заявил, что подразделение российских боевиков снова пошло в наступление под Авдеевкой.

Позже народный депутат Евгений Дейдей сообщил о начале эвакуации старой части Авдеевки.

 

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