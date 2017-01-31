Рабоче-крестьянская армия. Как мариупольский преподаватель оказался на войне

Университетский преподаватель Александр Черепченко — о том, почему не стал прятаться от мобилизации, о встреченных в армии "аватарах" и "кроликах" и о том, чем может закончиться война

В июле 2015 года Верховная Рада приняла закон, освобождающий от мобилизации преподавателей высших учебных заведений и научных работников. Александра Черепченко, преподавателя сравнительной политологии и кандидата политических наук из Мариупольского государственного университета, призвали ещё до этого закона. Впрочем, отказываться от службы он и не собирался.

Фокус расспросил Черепченко о том, какие лекции ему приходилось читать в армии и как изменилась его жизнь после возвращения к преподаванию.

"Профессор"

Вы преподаёте в университете и могли не идти в армию. Почему сделали такой выбор?

— Тогда закона об освобождении от мобилизации ещё не было. Хотя неофициально мне говорили, что в военкомате я был первым преподавателем университета. Судя по всему, эту категорию людей старались не брать. Я сам пошёл. Как можно 13 лет преподавать студентам логику политических процессов, напрямую связанных с патриотизмом, а потом, когда возникла реальная проблема, остаться дома? Получается, я 13 лет врал?

До этого вы служили в армии?

— Да, была военная подготовка. Я был уверен, что меня направят в пехоту, ведь во время срочной службы в 1998–1999 годах служил командиром мотострелкового отделения сначала в батальоне "Десна", потом в 300-м полку прикрытия границы "Черновцы".

Меня и ещё 52 человека из Донецкой области призвали в 2015 году в конце четвёртой волны мобилизации. Отправили учиться артразведке. Процентов двадцать из нас были старше пятидесяти. За три недели прошли курс подготовки. Наш инструктор, судя по всему, воевал раньше. Просил называть его просто Андреем, не раскрывая даже звания. Потом выяснилось, что он бывший офицер российской армии, в Украину переехал в конце 90-х. Офицеры сделали всё для нашей подготовки.

"Всегда есть "аватары", которые даже не понимают, куда им нужно идти, зато в течение суток у них каким-то чудом появляется самогон или водка. Их до 10%. Такая же по численности группа — "кролики", которые быстро узнают, где есть вдовы или одинокие женщины"

Чуть ли не половина из нас попала в 27-ю артиллерийскую бригаду. В артразведку не попал никто. Я был наводчиком реактивной системы залпового огня "Ураган". Позиции нашего лагеря находились в районе Славянска. Там и продолжалось обучение, тоже в очень сжатые сроки. Повезло: у нас служил один из лучших старших офицеров батареи во всей части. Через пару недель из бойцов сделали хороших специалистов.

Вся служба прошла там?

— В середине декабря нас подняли по тревоге и отправили в Луганскую область в район Старобельцево. Неделю жили практически под открытым небом. Было "весело": живёшь в снегу, спишь в машине.

В части было много людей среднего возраста?

— Да, до 25 лет практически никого не было. Основной контингент — от 25 до 40. И процентов двадцать — до 60 лет. Одному даже 62 года было.

Научные работники, преподаватели с вами служили?

— Шутите? Из рядового состава я был чуть ли не единственным с высшим образованием. Ещё был программист Андрей из Киевской области с позывным Самурай.

А у вас какой позывной был?

— Профессор. Сколько ни объяснял, что мне стыдно будет об этом в университете рассказать, не помогало.

Лекции не приходилось читать?

— Когда становится скучно, просыпается любознательность. Но только поначалу. С по-настоящему любознательными говорили до дембеля. Со всеми остальными — лишь иногда. Отвечал на какие-то вопросы, возникшие после просмотра телепрограмм. Когда у нас появился телевизор, это повлекло за собой сотни вопросов.

"Пить не запрещено. Запрещено напиваться"

Часть участвовала в боевых действиях?

— Мы были в резерве штаба АТО, поэтому в настоящих боевых действиях участия так и не приняли. Боевые тревоги были. Даже была истерика одного из бойцов. Это только в фильмах боевая тревога хорошо смотрится, но когда она касается лично вас, может быть и такая реакция. Парень был молодой и впал в ступор. Пока все собирались, он сидел перепуганный. Водитель запаниковал. Кричал, что у него за спиной 300 литров бензина и он не хочет умирать. Выстрелить нам так и не дали ни в этот раз, ни в другие, хотя были готовы.

Служба вас ничем не шокировала?

— У меня и там после первого месяца часто об этом спрашивали: "Профессор, ну и как тебе?" Я знал, куда шёл. И про пьянство тоже знал. Это меня не шокировало: армия у нас рабоче-крестьянская. Большинство жителей страны — урбанизированное население, но пойдите в армию и посмотрите, сколько там горожан. Чуть ли не 60% — сельские жители, крестьяне, из горожан большинство — рабочие. В учебке нам сказали: "Пить не запрещено. Запрещено напиваться". В казарме ещё можно как-то поддерживать гигиену, а в зоне АТО моментально дают знать о себе множество заболеваний, в том числе расстройства желудка. Их проще всего лечить приёмом рюмки водки. Другое дело, что некоторые начинают увлекаться.

И много было таких увлекающихся?

"Я живу в районе Мариуполя, где каждый день слышны выстрелы, начиная от крупнокалиберного пулемёта, заканчивая тяжёлым оружием. Это нелегко. Мой сослуживец живёт под Авдеевкой. Он говорил, что сходит с ума от всех этих звуков"

— Всегда есть "аватары", которые даже не понимают, куда им нужно идти, зато в течение суток у них каким-то чудом появляется самогон или водка. Их до 10%. Такая же по численности группа — "кролики", которые быстро узнают, где есть вдовы или одинокие женщины.

Как наказывали любителей выпить?

— Перепробовали много вариантов, начиная от классических ям — когда провинившийся сам выкапывает яму и в ней сидит. Оказалось не очень эффективно. Помню, наблюдал за тем, что там происходит. Как только братство "аватаров" собралось в яме, они что-то объяснили друг другу на своём малопонятном нормальным людям языке. После выстроились в пирамиду, подняв наверх "гонца". "Гонец" быстро вернулся. Дальше было как на концерте рок-группы, когда звезда падает в толпу фанатов. Однажды парня, которого "приговорили" к пяти суткам в яме, решили освободить на двое суток раньше и отправить в наряд. Он запротестовал и сказал, что хочет назад в яму.

Физическое насилие не давало никакого результата. Были попытки свести всё к системе штрафов. Но уже через неделю после зарплаты у "аватаров" заканчивались деньги, а больше, чем солдат зарабатывает, забрать невозможно. С военной службой правопорядка тоже была бессмыслица. Появился закон: за каждое попадание в яму с военнослужащего взимали штраф в размере зарплаты. Это что ему — в кредит служить? Вопрос ведь не в том, попадётся ли он. Вопрос, как быстро он попадётся. В итоге пытались сделать так, чтобы "аватары" просто были более-менее вменяемыми. Им находилось применение, например, на кухне.

Два сценария

После службы с кем-то поддерживаете связь?

— Да, но не со всеми, с кем хотелось бы. Есть, конечно, восприятие службы как братства, но примерно в той же мере разочаровываешься в людях. Многое романтизируется после дембеля, когда память субъективно отсеивает негатив. С некоторыми людьми хотелось бы общаться дальше, но иногда эти же люди и шокируют своими поступками, они способны на очень неожиданные вещи.

Ваша часть год простояла в резерве. Вы не жалеете о потраченном времени?

— Если бы мы там не стояли, ситуация могла бы развиваться иначе. Ещё в учебке всех спрашивали: "Вы готовы поехать в зону АТО, если вас туда направят?" Абсолютное большинства было согласно, они знали, куда пришли и зачем. Многие злились после всех обучений: "А воевать-то когда будем?" Один офицер просто и доходчиво всё объяснил: "Зачем мы на передовую выезжали в последний раз? Просто постоять? Ребята под Авдеевкой оказались в сложной ситуации. Они запросили артподдержку. В течение двух часов сепаратисты узнали, что мы выехали. Вплоть до того, где примерно мы расположились. Буквально через полдня огонь с вражеской стороны утих. Мы защитили своих бойцов просто своим присутствием". Я не жалею и уверен, что никто их наших ребят не жалеет.

Тяжело было возвращаться к преподаванию?

— Я вернулся в университет через шесть дней после демобилизации. Не самое удачное решение, но кроме меня некому было читать сравнительную политологию.

Я живу в районе Мариуполя, где каждый день слышны выстрелы, начиная от крупнокалиберного пулемёта, заканчивая тяжёлым оружием. Это нелегко. Мой сослуживец живёт под Авдеевкой. Он говорил, что сходит с ума от всех этих звуков.

Как политолог, получивший военный опыт, что можете сказать о том, чем и когда может закончиться конфликт на востоке Украины?

— Так всё будет продолжаться до президентских выборов в Украине. Представьте себе эти выборы: бывшие регионалы будут соревноваться с Юлией Тимошенко. Это страшно. Возможно, России даже воевать не придётся, она сможет победить политическим путём, узаконив всё, что захочет.

Есть и более позитивный вариант. Судя по всем социально-экономическим показателям России, она может просто не дожить в её нынешнем состоянии до наших следующих выборов. Строго математически у Украины намного больше шансов упасть раньше России. Но даже в августе 1991 года никому в голову не могло прийти, что с Советским Союзом может что-то произойти. Парад суверенитетов воспринимался как какая-то шутка, изменение границ и перераспределение полномочий, но уже через полгода мы оказались в совершенно другой реальности. У СССР тогда было намного больше ресурсов, чем у России сейчас. В ней рушатся все структуры.