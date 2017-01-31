Киевгорстрой заявил о возможном коллапсе строительного рынка

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила стоимость присоединения к электрическим сетям в несколько раз.

Как считает глава правления-президент ПАО "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, такая мера может стать причиной остановки работы многих строительных компаний.

Об этом сообщает официальный сайт строительной компании.

"Сети – извечный краеугольный камень в работе любого застройщика. Помимо того, что нас заставляют их прокладывать, за счет чего застройщики несут финансовую нагрузку сверх меры, так и вопрос подключения тоже далеко не простой. На каждый объект существует договор о присоединении к сетям, к которому прилагаются техусловия. На их основании застройщик разрабатывает проектную документацию, которая потом утверждается энергетическим монополистом. После утверждения это же предприятие формирует техническое решение к строительству и платежку с суммой за присоединение к сетям. Эти цифры с шестью нулями проверить или пересчитать, основываясь на каких-то данных, невозможно. Хочешь строить – плати", - пишет Кушнир.

"А теперь эту стоимость подключения подняли в несколько раз! При этом надо не забывать, что своих денег у застройщиков нет. Боюсь даже подумать о том, во сколько раз может вырасти цена квадратного метра! Фактически, застройщики не смогут работать, это приведет к коллапсу всего строительного рынка. Если это увеличение в самом деле окончательно утвердят, по всей стране будут стоять тысячи недостроев", - сказал Игорь Кушнир.

Напомним, постановление НКРЭКУ о повышении тарифов на тепло и воду для промышленных потребителей было снято комиссией с ранее запланированного рассмотрения на заседании 31 января. Проект постановления предусматривал повышение тарифов на тепло для промышленности до 1471,56 грн за Гкал – это на 102,46 грн, или 7,48%, больше текущих показателей.