В течение суток 31 января по состоянию на 18:00 в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 46 обстрелов. Двое наших военных ранены, двое травмированы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты выпустили по нашим позициям около сотни снарядов РСЗО БМ-21 Град. Также они обстреливали наши позиции из 152 миллиметровой артиллерии. Многократно огонь вели танки. Авдеевку, Опытное и Верхнеторецкое боевики обстреливали из 120 миллиметровых минометов, а Луганское – из гранатометов и стрелкового оружия.

На мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии они обстреливали Водяное и Бердянское. Из 120 миллиметровых минометов - Новогригорьевку, Красногоровку, Павлополь, Талаковку, Новотроицкое и Водяное. По Широкино и Новогригорьевке боевики вели огонь из стрелкового оружия. По Чермалыку стрелял снайпер.

На луганском направлении российско-оккупационные войска неоднократно вели огонь по нашим позициям из 82 миллиметровых минометов в районе Крымского, Троицкого и Новозвановки.