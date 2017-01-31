Гройсман: Ситуация в Авдеевке полностью контролируемая

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что по состоянию на вечер 31 января ситуация в Авдеевке контролируемая и властям удается поддерживать минимальный уровень подачи тепла в объекты инфраструктуры города. Об этом он сказал в ходе заседания оперативного штаба в Авдеевской военно-гражданской администрации, сообщает Украинская правда.

"Мы поддерживаем на минимальном уровне параметры тепла и у нас есть надежда на то, что совместными усилиями мы сможем ситуацию удерживать и даже улучшать. Я не хочу вдаваться в технические детали, но по состоянию на сейчас ситуация в городе полностью контролируемая", - сказал он.

Гройсман отметил, что в ходе совещания были отработаны все альтернативные сценарии энергообеспечения Авдеевки, для того чтобы поддерживать на минимальном уровне жизнедеятельность города.

Он сообщил, что Авдеевская городская больница уже находится на альтернативном энергообеспечении, тяжелые больные были эвакуированы, остались только больные, которые в случае необходимости могут продолжить лечение дома.

"Военно-гражданская администрация приняла решение о приостановлении учебного процесса, и это правильное решение. В пяти школах обучались свыше 1 тыс. детей. Массового оттока населения из города нет. Я поручил, чтобы отработали возможность функционирования одной школы, где бы дети могли находиться световой день", - проинформировал премьер.

Гройсман добавил, что президент Петр Порошенко задействовал все механизмы, чтобы враг прекратил обстрелы города.

"Это означает, что как только установится режим тишины, мы сможем привлечь все ремонтные бригады для того, чтобы максимально быстро восстановить энергоснабжение Авдеевки", - сказал он.

Гройсман также сообщил, что в среду, 1 февраля, состоится заседание правительства, в ходе которого также будет рассматриваться вопрос обеспечения жизнедеятельности Авдеевки.