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Ситуация в Крыму

Евросоюз требует освободить адвоката Курбединова

Евросоюз требует освободить адвоката Курбединова
Эмиль Курбединов / Фото: facebook.com/emil.kurbedinov

Также в ЕС требуют соблюдения прав Ильми Умерова

31.01.17 84
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Европейский Союз требует освобождения адвоката крымскотатарского меджлиса Эмиля Курбединова и соблюдения прав заместителя председателя меджлиса Ильми Умерова. Об этом говорится в официальном заявлении, распространенном Европейской внешнеполитической службой, передает Интерфакс-Украина.

"Права господина Курбединова должны соблюдаться, и должно быть обеспечено его освобождения", - говорится в документе.

В сообщении отмечается, что Европейский Союз последовательно ставил вопрос о ситуации с правами человека на Крымском полуострове с момента его незаконной аннексии Российской Федерацией.

"В частности, права крымских татар были серьезно нарушены в результате запрета деятельности меджлиса, их органа местного самоуправления, объявленного экстремистской организацией ", - считают в Брюсселе.

В коммюнике отмечается, что недавние обвинения в экстремизме заместителя председателя меджлиса крымских татар Ильми Умерова является еще одним примером преследования его лидеров.

Ранее сообщалось, что суд Симферополя арестовал адвоката Эмиля Курбединова на 10 суток. Поводом для задержания стала запись в соцсети "ВКонтакте" 2013 года, в которой был размещен материал организации "Хизб ут-Тахрир".

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