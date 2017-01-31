Законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС передали в парламент Нидерландов

Законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС подан в парламент Нидерландов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента Нидерландов, передает УНИАН.
Проект закона опубликован вместе с королевским обращением и выводами Государственного совета Нидерландов.
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Напомним, что в декабре 2016 года совет министров Нидерландов согласовал текст законопроекта, необходимого для ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной.