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Главная » Страна » Законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС передали в парламент Нидерландов

Законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС передали в парламент Нидерландов

Законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС передали в парламент Нидерландов
Фото: netherlandsflag.facts.co

Проект закона опубликован на сайте нижней палаты парламента

31.01.17 40
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Законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС подан в парламент Нидерландов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента Нидерландов, передает УНИАН.

Проект закона опубликован вместе с королевским обращением и выводами Государственного совета Нидерландов.

Напомним, что в декабре 2016 года совет министров Нидерландов согласовал текст законопроекта, необходимого для ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной.

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