Также они могут двигаться на автономном ходу

В Киев прибыли 5 новых троллейбусов, которые соответствуют всем современным украинским и европейским стандартам и нормам. Об этом сообщил директор Киевпастранс Дмитрий Левченко в Facebook.

"В наше троллейбусное депо №2 прибыли 5 новеньких троллейбусов Богдан Т70117! Основной особенностью новых Богданов является оснащение автономным ходом на 1 км со скоростью 10 км/ч без использования штанг. Благодаря этому троллейбусы смогут объезжать аварийные участки и меньше стоять в пробках", - написал он.

Троллейбусы также оборудованы современными системами кондиционирования в кабине водителя и в салоне, а также системами видеонаблюдения.

"Для маломобильных групп населения также созданы комфортные условия - оборудованны места для колесных кресел, поручни, поясные ремни, средства сигнализации водителю, а также установлены пандусы", - добавил Левченко.