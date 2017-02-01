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Главная » Страна » Видео АТО: Враг провел 86 обстрелов, один украинский военный погиб
<span class="label red">Видео</span> АТО: Враг провел 86 обстрелов, один украинский военный погиб
Фото: Пресс-центр АТО
Ситуация в Донбассе

Видео АТО: Враг провел 86 обстрелов, один украинский военный погиб

Девять бойцов ВСУ получили ранения, девять травмированы

01.02.17 173
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31 января в районе проведения антитеррористической операции захватчики продолжили обстрелы украинских позиций преимущественно из тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Всего зафиксировано 86 обстрелов со стороны противника. Один наш военный погиб, девять получили ранения, девять травмированы.

На мариупольском направлении российско-оккупационные войска обстреливали Водяное, Павлополь, Талаковку и Бердянское из 122-миллиметровой артиллерии. Из 120-мм минометов – Новогригорьевку, Красногоровку, Павлополь, Талаковку, Новотроицкое и Водяное. По Широкино и Новогригорьевке боевики вели огонь из стрелкового оружия. По Чермалыку – снайпер. По Широкино – БМП противника.

На донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты выпустили по позициям Вооруженных сил Украины около сотни снарядов из РСЗО БМ-21 "Град". Также они обстреливали наши позиции из 152-миллиметровой артиллерии. Здесь же многократно огонь вели танки врага. 152-миллиметровая артиллерия была применена боевиками при обстрелах Тоненького. По Авдеевке, Луганскому, Троицкому, Опытному и Верхнеторецкому террористы стреляли из 120-мм минометов. Из танка и БМП – по Верхнеторецкому.

На луганском направлении российско-оккупационные войска неоднократно вели огонь по украинским позициям из 152- и 122-миллиметровой артиллерии, 82-миллиметровых минометов, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе Крымского, Троицкого, Желтого, Новоалександровки, Станицы Луганской и Новозвановки.

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