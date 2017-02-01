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Украина получила безвизовый режим с еще одной страной

Украина получила безвизовый режим с еще одной страной
Фото из открытых источников

Украинцы смогут свободно посещать Федерацию Святого Кристофера (Сент-Киттс) и Невис

01.02.17 619
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Федерация Святого Кристофера (Сент-Киттс) и Невис отменила визы для жителей Украины. Об этом сообщает департамент консульской службы МИД в своем Facebook.

"Граждане Украины и Федерации Святого Кристофера (Сент-Киттс) и Невис – предъявители любых типов паспортов, независимо от цели поездки, могут въезжать, проезжать транзитом и пребывать на территории договаривающихся сторон без необходимости оформления виз при условии, что продолжительность пребывания не превышает 90 дней в течение 180", – говорится в сообщении.

Договор между правительствами стран был подписан еще 22 сентября 2016 года, вступил в силу 27 января этого года.

Напомним, до настоящего времени безвизовый режим для Украины действовал с 87 странами.

Федерация Сент-Кристофер (Сент-Киттс) и Нивис – государство в восточной части Карибского моря, состоящее из двух островов – Сент-Киттса и Невиса, относящихся к Малым Антильским островам. Площадь страны – 261 км². Население – 50 тыс. человек (по состоянию на 2010 год). Столица Бастер расположена на острове Сент-Киттс. Сент-Киттс и Невис –самое маленькое государство западного полушария, как по площади, так и по численности населения. Является членом Британского Содружества, возглавляемого королевой Великобритании.

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