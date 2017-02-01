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Ситуация в Авдеевке

Совбез ООН принял предложенное Украиной заявление по Донбассу

Совбез ООН принял предложенное Украиной заявление по Донбассу
Совбез ООН / Фото: Forbes

Члены СБ ООН осудили использование на линии соприкосновения в Донецкой области тяжелых вооружений

01.02.17 168
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По инициативе украинской стороны Совет безопасности ООН осудил использование тяжелого вооружения в Донбассе, выразил поддержку территориальной целостности Украины. Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Украины в ООН на странице в Twitter.

В заявлении Совбеза отмечается, что СБ ООН выразил серьезную озабоченность за опасное обострение ситуации на востоке Украины и призвал к немедленному возвращению к режиму прекращения огня.

"Члены СБ ООН осуждают использование на линии соприкосновения в Донецкой области вооружений, запрещенных минскими соглашениями, которые приводят к гибели и ранениям людей, в том числе мирных жителей", – сказано в принятом на закрытом заседании Совбеза ООН заявлении.

Также в заявлении отмечается, что члены Совбеза ООН выразили полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, и подчеркнули необходимость строгого соблюдения резолюции 2202 (2015), которая утвердила "Пакет мер по имплементации минских соглашений".

Напомним, оккупанты с 29 января обстреливают украинские позиции под Авдеевкой, а также жилые кварталы города. 30 января город из-за обстрелов остался без водо-, электро- и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

31 января председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00, и ремонтные бригады начинают восстановление объектов. Однако позже он заявил, что подразделение российских боевиков снова пошло в наступление под Авдеевкой. Город готовят к эвакуации.

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