Украина с сегодняшнего дня возглавила Совбез ООН

Наша страна вынесет на обсуждение СБ ООН вопросы защиты объектов критической инфраструктуры и урегулирования конфликтов в Европе

Украина с сегодняшнего дня возглавила Совет безопасности Организации Объединенных Наций на один месяц. В январе в Совбезе ООН председательствовала Швеция, передает РБК-Украина.

Совет безопасности ООН состоит из 15 членов Организации. Великобритания, Китай, Франция, Россия и США являются постоянными членами Совбеза. Еще десять непостоянных членов избираются Генеральной ассамблеей на два года. Каждый год проводится замена пяти из них. Непостоянные члены Совбеза избираются большинством в две трети присутствующих и участвующих в голосовании членов Генассамблеи. Украину избрали временным членом Совбеза ООН в октябре 2015 года. В ходе голосования наша страна получила 177 голосов при 118 необходимых. Вместе с Украиной в Совбез ООН были также избраны Сенегал, Япония, Египет и Уругвай.

Глава Совета безопасности ООН определяет повестку дня заседаний и представляет Совбез в других органах ООН и международных организациях. Президент имеет право делать заявления и ноты, используемые как декларация о намерениях, которые потом весь Совет безопасности может принять.

После Украины председательство в Совбезе будет идти в таком порядке: Великобритания, США, Уругвай, Боливия, Китай, Египет, Эфиопия, Франция, Италия, Япония.

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Президент Украины Петр Порошенко после избрания Украины в Совбез ООН отметил, что значительное внимание Украина будет уделять реформированию органа и противодействию злоупотребления правом вето постоянными членами.

"Ключевой миссией нашего членства в Совете безопасности будет решительное отстаивание целей и принципов Устава ООН, разработанных при ведущей роли Украины еще 70 лет назад. Речь идет о безусловных и неизменных ценностях, положенных в основу нашего мироустройства – мирное урегулирование конфликтов, уважение принципов справедливости и международного права", – отметил президент.

Кроме того, по словам Порошенко, Украина будет работать в направлении совершенствования миротворческой деятельности ООН, борьбе с терроризмом и его проявлениями.

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко сообщил, что Украина в феврале вынесет на обсуждение два вопроса: 13 февраля планируется обсудить вопрос защиты объектов критической инфраструктуры, а 21 февраля – урегулирование конфликтов в Европе.