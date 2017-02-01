Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Украина с сегодняшнего дня возглавила Совбез ООН

Украина с сегодняшнего дня возглавила Совбез ООН

Украина с сегодняшнего дня возглавила Совбез ООН
Заседание Совбеза ООН / Фото: galleryhip.com

Наша страна вынесет на обсуждение СБ ООН вопросы защиты объектов критической инфраструктуры и урегулирования конфликтов в Европе

01.02.17 31
0000

Украина с сегодняшнего дня возглавила Совет безопасности Организации Объединенных Наций на один месяц. В январе в Совбезе ООН председательствовала Швеция, передает РБК-Украина.

Совет безопасности ООН состоит из 15 членов Организации. Великобритания, Китай, Франция, Россия и США являются постоянными членами Совбеза. Еще десять непостоянных членов избираются Генеральной ассамблеей на два года. Каждый год проводится замена пяти из них. Непостоянные члены Совбеза избираются большинством в две трети присутствующих и участвующих в голосовании членов Генассамблеи. Украину избрали временным членом Совбеза ООН в октябре 2015 года. В ходе голосования наша страна получила 177 голосов при 118 необходимых. Вместе с Украиной в Совбез ООН были также избраны Сенегал, Япония, Египет и Уругвай.

Глава Совета безопасности ООН определяет повестку дня заседаний и представляет Совбез в других органах ООН и международных организациях. Президент имеет право делать заявления и ноты, используемые как декларация о намерениях, которые потом весь Совет безопасности может принять.

После Украины председательство в Совбезе будет идти в таком порядке: Великобритания, США, Уругвай, Боливия, Китай, Египет, Эфиопия, Франция, Италия, Япония.

Президент Украины Петр Порошенко после избрания Украины в Совбез ООН отметил, что значительное внимание Украина будет уделять реформированию органа и противодействию злоупотребления правом вето постоянными членами.

"Ключевой миссией нашего членства в Совете безопасности будет решительное отстаивание целей и принципов Устава ООН, разработанных при ведущей роли Украины еще 70 лет назад. Речь идет о безусловных и неизменных ценностях, положенных в основу нашего мироустройства – мирное урегулирование конфликтов, уважение принципов справедливости и международного права", – отметил президент.

Кроме того, по словам Порошенко, Украина будет работать в направлении совершенствования миротворческой деятельности ООН, борьбе с терроризмом и его проявлениями.

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко сообщил, что Украина в феврале вынесет на обсуждение два вопроса: 13 февраля планируется обсудить вопрос защиты объектов критической инфраструктуры, а 21 февраля – урегулирование конфликтов в Европе.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Украина получила безвизовый режим с еще одной странойУкраинским военным увеличили доплату за нахождение в зоне АТОУкраина признана "частично свободной" в рейтинге свободы Freedom House

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 12901
  2. Упакуй шары. Как украинский математик Марина Вязовская вырвалась из трёхмерного гетто 26839
  3. Уроки польского. Глава Укравтодора Славомир Новак о планах по ремонту и строительству дорог 3040
  4. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 6592
  5. Предел терпимости. Как снисходительность разумных людей приводит к торжеству хамства 4911
  6. У меня есть мечта. Как Илон Маск произвёл революцию, едва не разорился и заработал миллиарды 4846
  7. Куплю здравый смысл, можно без документов, — Максим Бородин 2494
  8. Гости со всего света. Какой видят Украину путешественники-иностранцы 4091
  9. Вечный оппозиционер. Виктор Ерофеев об оппозиции в России и эпидемии глупости в мире 1536
  10. Мучительное удовольствие. 5 лучших книг января 1688
  1. Боевики подтягивают к Авдеевке дополнительные силы и военную технику, – украинская сторона СЦКК 3213 / 4029
  2. В сети появились видео обстрела Авдеевки из "Градов" 2575 / 3040
  3. Быть оружейным бароном. Какое оружие и кому продаёт Украина 2390 / 2985
  4. Болотова отравили чашкой кофе в московском ЦСКА, - СМИ 2359 / 3221
  5. Скажи мне, кто твой враг. Кто виноват в скандале между Минздравом и фармбизнесом и что будет дальше 1941 / 2408
  6. Киевгорстрой заявил о возможном коллапсе строительного рынка 1817 / 2097
  7. Железная леди. Хатия Деканоидзе о реформе полиции и реванше старой системы 1557 / 1774
  8. Дружба крепкая. Пулитцеровский лауреат о том, как Ватикан с фашистами дружил 1552 / 1989
  9. Гипертоникам, диабетикам и астматикам с завтрашнего дня пообещали снижение цен на лекарства 1409 / 1548
  10. Сытник рассказал о новой форме рейдерства в Украине 1282 / 1642
  1. Скажи мне, кто твой враг. Кто виноват в скандале между Минздравом и фармбизнесом и что будет дальше 26 / 2408
  2. Железная леди. Хатия Деканоидзе о реформе полиции и реванше старой системы 18 / 1774
  3. Дружба крепкая. Пулитцеровский лауреат о том, как Ватикан с фашистами дружил 10 / 1989
  4. В сети появились видео обстрела Авдеевки из "Градов" 8 / 3040
  5. Где в Украине дышать легко. Экологический рейтинг областей 7 / 4482
  6. Удержаться на плаву. Как в Украине уничтожают малый бизнес 6 / 2274
  7. Россия имеет такое же отношение к Киевской Руси, как тюбетейка хана Узбека к Владимиру Мономаху, – Свирид Опанасович 6 / 46658
  8. Быть оружейным бароном. Какое оружие и кому продаёт Украина 6 / 2985
  9. Киевгорстрой заявил о возможном коллапсе строительного рынка 6 / 2097
  10. В Киеве открыли пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Авдеевки 5 / 568
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.