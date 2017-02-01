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Главная » Страна » Авдеевку продолжают обстреливать, поврежден участок железной дороги, – ГСЧС
Авдеевку продолжают обстреливать, поврежден участок железной дороги, – ГСЧС
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Ситуация в Авдеевке

Авдеевку продолжают обстреливать, поврежден участок железной дороги, – ГСЧС

Теплоснабжение города осуществляется централизованно за счет теплоэлектроцентрали на природном газе

01.02.17 823
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По состоянию на утро 1 февраля 2017 года в Донецкой области продолжаются обстрелы Авдеевки пророссийскими боевиками. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 07:00 1 февраля договоренность о режиме тишины не выполнена, обстрелы продолжаются", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что обстрелами поврежден железнодорожный путь сообщением Авдеевка-Очеретино, пиротехники готовы к разминированию местности после наступления режима тишины.

В городе теплоснабжение осуществляется централизованно за счет теплоэлектроцентрали на природном газе, температура теплоносителя в теплосети – 50 градусов тепла, в квартирах температура воздуха – 15 градусов тепла.

Централизованное водоснабжение осуществляется по графику из резерва, в случае необходимости будет обеспечен подвоз воды.

Централизованное электроснабжение отсутствует.

Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от пяти генераторов ГСЧС (в резерве находятся 12 генераторов различной мощности, дополнительно привлечены три мощных передвижных электростанции).

Развернуто 11 пунктов обогрева (7 – ГСЧС, 3 – стационарных, 1 – благотворительной организации), в которые обратилось около 900 человек.

Три полевые кухни обеспечивают питание.

Температура воздуха окружающей среды составляет 15 градусов мороза.

Отработаны вопросы эвакуации стариков из дома престарелых и около 12 тыс. человек в случае осложнения обстановки (в настоящее время изъявили желание 140 человек).

Всего в аварийно-восстановительным работам привлечены 260 человек и 60 единиц техники, в том числе от ГСЧС – 120 человек и 35 единиц техники; от Нацполиции – 63 человека и 3 единицы техники; от коммунальных служб города – 54 человека и 15 единиц техники; от Авдеевского коксохимического завода – 23 человека и 7 единиц техники.

Напомним, оккупанты с 29 января обстреливают украинские позиции под Авдеевкой, а также жилые кварталы города. 30 января город из-за обстрелов остался без водо-, электро- и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

31 января председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00, и ремонтные бригады начинают восстановление объектов. Однако позже он заявил, что подразделение российских боевиков снова пошло в наступление под Авдеевкой. Город подготовили к эвакуации.

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