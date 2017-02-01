Боевики с полуночи дважды штурмовали позиции ВСУ у Авдеевки

Сегодня, 1 февраля, силы российско-оккупационных войск продолжили обстрелы украинских позиций вблизи Авдеевки. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Противник применял реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", артиллерию калибра 152 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Ночью оккупанты предприняли попытку штурма украинских позиций. Атака провалилась. Враг отступил.
В 7:00 российско-оккупационные войска силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма. Противник остановлен, бой продолжается.