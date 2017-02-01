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Обострение в Авдеевке произошло после разговора Трампа и Путина, - Financial Times
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Ситуация в Авдеевке

Обострение в Авдеевке произошло после разговора Трампа и Путина, - Financial Times

В Киеве выросли опасения, что Трамп может снять санкции с Москвы, которые были введены в ответ на агрессию в Украине, или признать незаконную аннексию Крыма

01.02.17 393
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Киев обвинил пророссийских сепаратистов в попытках захватить позиции сил АТО к северу от Донецка, на что в ответ украинские военные пошли в контратаку, захватив стратегически важные позиции.

Как отмечает Financial Times, атака сил "ДНР" имела место в аккурат после того, как Дональд Трамп провел свой первый телефонный звонок в качестве президента США со своим российским коллегой Владимиром Путиным, обсуждая как украинский, так и сирийский конфликты.

"В Киеве выросли опасения, что Трамп, который хочет перезагрузки отношений с Россией в рамках единой борьбы с ИГИЛ, может снять санкции с Москвы, которые были введены в ответ на агрессию в Украине, или признать незаконную аннексию Крыма", - передает УНИАН.

Financial Times напоминает, что, по словам Трампа, о снятии санкций говорить "очень рано", хоть этот вопрос, как сообщалось, рассматривается.

В Москве, в свою очередь, высоко оценили первый телефонный разговор между Путиным и Трампом как хорошее начало для улучшения двусторонних отношений. Так, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, президенты США и России показали, что они хотят диалога, основанного не на "морализаторстве", а на признании национальных интересов обеих сторон.

Кроме этого, как отмечается, тема обострения в Донбассе была главной на повестке дня переговоров в Берлине в понедельник между президентом Украины Петром Порошенко и канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Соглашение о прекращении огня не работает. Ситуация в сфере безопасности на линии соприкосновения вызывает опасения", - сказала Меркель на совместной пресс-конференции.

Канцлер Германии является убежденным сторонником сохранения трансатлантических санкций в отношении России, пока сепаратистские боевики не поддерживают прочного прекращения огня. Однако немецкие чиновники обеспокоены тем, что если США выпадет из режима санкций, то консенсус ЕС о санкциях также может сломаться: Италия, Греция, Болгария и Словакия неоднократно подвергали сомнению санкционную политику.

Напомним, 28 января Трамп и Путин около 45 минут общались по телефону. В Белом доме заявили, что разговор президентов стал значимым началом в улучшении отношений между США и РФ. В то же время пресс-служба Кремля заявила, что Путин и Трамп договорились наладить партнерские отношения по поводу конфликта в Украине.

А уже с 29 января российские оккупанты начали активно обстреливать украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы, и не соглашаются на установление режима тишины.

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