Венгрия предоставит свой скоростной поезд для нового маршрута между Будапештом и Мукачево

Венгрия готова предоставить свой скоростной поезд для запуска нового маршрута, соединяющего Будапешт с Мукачево.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью УНИАН.

По его словам, именно министерство было инициатором развития международного железнодорожного сообщения с ориентацией на европейские страны.

"Я всегда подчеркивал, что приоритет - Европа, и нам надо забыть, что поезд №1 едет в Москву. Вместо него должен ехать или в Варшаву, или в Прагу. Мы предложили несколько направлений. Киев - Перемышль, этот маршрут заработал. Кроме этого есть еще одно направление в Польшу, есть направление Мукачево - Будапешт, но там уже идет узкоколейная дорога, необходимо лишь отремонтировать 300 метров ж/д полотна, и тогда этот поезд может быть запущен. Венгры даже готовы предоставить свой собственный скоростной поезд", - сказал Омелян.

Рассказал министр и о положительных переговорах со Словакией.

"Такая же ситуация со Словакией - там тоже есть направление евроколеи. Поэтому может быть много новых направлений", - сказал Омелян.

Напомним, с 23 декабря 2016 года Укрзализныця запустила скоростной поезд категории "Интерсити+" по маршруту Киев - Львов - Перемышль (Польша). Стоимость проезда из Киева в Перемышль в вагонах I класса составляет ориентировочно 574 гривны, II класса - 406 гривен, из Львова в Перемышль в вагонах I класса - 235 гривен, II класса - 172 гривны. На данном маршруте задействован электропоезд производства южнокорейской Hyundai Rotem, который курсирует ежедневно и преодолевает расстояние от столицы Украины до Перемышля за 7 часов.

