Украинского журналиста выдворили из Беларуси из-за запрета въезда в РФ

Виталий Сизов прибыл в Минск, чтобы делать репортаж о заседании трехсторонней контактной группы, у него была аккредитация белорусского МИД

В Минске в ночь на 1 февраля милиция задержала журналиста "Громадське ТВ Донбасса" Виталия Сизова.

Об этом сообщил журналист Алексей Мацука на своей странице в Facebook, передает Украинская правда.

Сизов прибыл в Минск, чтобы сделать репортаж о заседании трехсторонней контактной группы, у него была аккредитация МИД Беларуси.

"В 1:45 ночи по киевскому времени в номер отеля, где остановилась съемочная группа, вошли белорусские милиционеры и силой забрали Сизова в Центральное районное отделение милиции, заломив ему руки", - говорится в сообщении.

К 6:00 Сизова выпустили и указали на необходимость срочно покинуть Беларусь.

Сам Сизов сообщил, что причиной задержания стал запрет въезда на территорию России.

"Здесь мне рассказали, что Российская Федерация запретила мне въезд на ее территорию до 2021 года. У Беларуси и РФ есть союзное государство, поэтому запрет на въезд по умолчанию распространяется и на Беларусь", - написал он.

Журналист поблагодарил украинское консульство и посольство за оперативную реакцию и помощь.