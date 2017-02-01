Французский хореограф Браим Бушелегам: «Современный балет «Перемещение» в стиле хип-хоп на сцене Национальной оперетты Украины — это возможность заглянуть в большое будущее уличных танцовщиков, попытка заинтересовать публику тем, чем они живут на самом деле, благодаря чему они уже признаны во всем мире, а также возможность предложить украинскому зрителю по-новому взглянуть на этот вид искусства»

Сцена — чистый лист. Квадрат 8 на 8 метров. Как пустой экран, на котором меняются кадры из фильма. Пространство танца, место для креатива и хореографии, где 13 исполнителей напишут свою собственную историю, которая не оставит равнодушным никого из зрителей.

Играя спектакль в пределах этого квадрата и вне его, вдохновенно двигаясь между видео и танцем, Браим работает над созданием игрового пространства, сочетая энергию брейк-данса и присущей ему лиричности. Таким образом, процесс творчества происходит непосредственно во время игры.

Сюжетная линия этого спектакля базируется на принципах кинематографического монтажа и использования цифровых технологий, а созданные образы, раскрывают танец хип-хоп миру через непривычные для него медиа.

За час актеры создадут свой «собственный фильм» и покажут его зрителям, используя современные технологии и свое мастерство.

Хип-хоп - танец, который родился в Нью-Йорке и на который повлияли ритм-н-блюз, соул, джаз, рэгги... Сегодня хип-хоп имеет множество направлений и поклонников среди молодежи во всем мире!

Хип-хоп - танец, который родился в Нью-Йорке и на который повлияли ритм-н-блюз, соул, джаз, рэгги... Теперь хип-хоп имеет множество своих направлений. Хип-хоп танцует молодежь во всем мире!

Итак, 9 и 10 февраля, специально для ценителей современного авангардного искусства на сцене Национальной оперетты, балет с элементами хип-хопа «Перемещение».

В настоящий момент репетиции идут полным ходом… Не пропустите!

Продолжительность: 1 час

Режиссер и хореограф постановки - Браим Бушелагем

Исполнители: Anton Yudin (Bboy Kinder), Kurlov Mykhaylo (Bboy Minik), Denis Semenykhin (Bboy Gimnast), Bulka Taras (Bboy Bulka), Pavlenko Kateryna (Bgirl Kate), Prokopenko Serhii (Bboy Uzeerrock), Siktoria Le (Bgirl Kim), Oleksy Bulgakov (Bboy Robin), Hlib Dotsenko (Bboy Gleb), Andrii Kurnosov (Bboy Intact), Ramin Akhundov (Bboy Ramin), Denys Lukashuk (Bboy Den) Brahim et Bouchelaghem (Bboy Brams).

Ассистент: Алексей Булгаков

Освещение: Philippe Chambion

Продакшн: Compagnie Zahrbat

Ко-продакшн: Французский институт в Украине, Киевский национальный академический театр оперетты.

При поддержке Єврорегиональной метрополии г. Лиль и Французского института г. Париж, г. Рубе, региона Haut de France и Департамента культуры Нор-Па-де-Кале Пакарді.

Мероприятие Navigation

Когда: 09, 10 февраля

Где: Национальная оперетта (г.Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»).

Стоимость билетов: 30-250 грн.

Веб-сайт: http://operetta.com.ua/