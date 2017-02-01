Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Новости партнеров 9, 10 февраля в Национальной оперетте - современный балет с элементами хип-хопа «ПЕРЕМЕЩЕНИЕ»

Новости партнеров 9, 10 февраля в Национальной оперетте - современный балет с элементами хип-хопа «ПЕРЕМЕЩЕНИЕ»

<span class="label">Новости партнеров</span> 9, 10 февраля в Национальной оперетте - современный балет с элементами хип-хопа «ПЕРЕМЕЩЕНИЕ»

Французский хореограф Браим Бушелегам: «Современный балет «Перемещение» в стиле хип-хоп на сцене Национальной оперетты Украины — это возможность заглянуть в большое будущее уличных танцовщиков, попытка заинтересовать публику тем, чем они живут на самом деле, благодаря чему они уже признаны во всем мире, а также возможность предложить украинскому зрителю по-новому взглянуть на этот вид искусства»

01.02.17 423
0000

Сцена — чистый лист. Квадрат 8 на 8 метров. Как пустой экран, на котором меняются кадры из фильма. Пространство танца, место для креатива и хореографии, где 13 исполнителей напишут свою собственную историю, которая не оставит равнодушным никого из зрителей.

Играя спектакль в пределах этого квадрата и вне его, вдохновенно двигаясь между видео и танцем, Браим работает над созданием игрового пространства, сочетая энергию брейк-данса и присущей ему лиричности. Таким образом, процесс творчества происходит непосредственно во время игры.

Сюжетная линия этого спектакля базируется на принципах кинематографического монтажа и использования цифровых технологий, а созданные образы, раскрывают танец хип-хоп миру через непривычные для него медиа.

За час актеры создадут свой «собственный фильм» и покажут его зрителям, используя современные технологии и свое мастерство.

Хип-хоп - танец, который родился в Нью-Йорке и  на который повлияли ритм-н-блюз, соул, джаз, рэгги... Сегодня хип-хоп имеет множество направлений и поклонников среди молодежи во всем мире!

Хип-хоп - танец, который родился в Нью-Йорке и  на который повлияли ритм-н-блюз, соул, джаз, рэгги... Теперь хип-хоп имеет множество своих направлений. Хип-хоп  танцует молодежь во всем мире!

Итак, 9 и 10 февраля, специально для ценителей современного авангардного искусства на сцене Национальной оперетты, балет с элементами хип-хопа «Перемещение».

В настоящий момент репетиции идут полным ходом… Не пропустите!

Продолжительность: 1 час

Режиссер и хореограф постановки - Браим Бушелагем

Исполнители: Anton Yudin (Bboy Kinder), Kurlov Mykhaylo (Bboy Minik), Denis Semenykhin (Bboy Gimnast), Bulka Taras (Bboy Bulka), Pavlenko Kateryna (Bgirl Kate), Prokopenko Serhii (Bboy Uzeerrock), Siktoria Le (Bgirl Kim), Oleksy Bulgakov (Bboy Robin), Hlib Dotsenko (Bboy Gleb), Andrii Kurnosov (Bboy Intact), Ramin Akhundov (Bboy Ramin), Denys Lukashuk (Bboy Den) Brahim et Bouchelaghem (Bboy Brams).

Ассистент: Алексей Булгаков

Освещение: Philippe Chambion

Продакшн: Compagnie Zahrbat

Ко-продакшн: Французский институт в Украине, Киевский национальный академический театр оперетты.

При поддержке Єврорегиональной метрополии г. Лиль и Французского института г. Париж, г. Рубе, региона Haut de France и Департамента культуры Нор-Па-де-Кале Пакарді.

Мероприятие Navigation

Когда: 09, 10 февраля

Где: Национальная оперетта (г.Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»).

Стоимость билетов: 30-250 грн.

Веб-сайт: http://operetta.com.ua/

 

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 13053
  2. Упакуй шары. Как украинский математик Марина Вязовская вырвалась из трёхмерного гетто 26891
  3. Уроки польского. Глава Укравтодора Славомир Новак о планах по ремонту и строительству дорог 3073
  4. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 6692
  5. Предел терпимости. Как снисходительность разумных людей приводит к торжеству хамства 4960
  6. У меня есть мечта. Как Илон Маск произвёл революцию, едва не разорился и заработал миллиарды 4904
  7. Куплю здравый смысл, можно без документов, — Максим Бородин 2506
  8. Гости со всего света. Какой видят Украину путешественники-иностранцы 4148
  9. Вечный оппозиционер. Виктор Ерофеев об оппозиции в России и эпидемии глупости в мире 1564
  10. Мучительное удовольствие. 5 лучших книг января 1780
  1. Боевики подтягивают к Авдеевке дополнительные силы и военную технику, – украинская сторона СЦКК 3813 / 4227
  2. Болотова отравили чашкой кофе в московском ЦСКА, - СМИ 3289 / 3566
  3. В сети появились видео обстрела Авдеевки из "Градов" 2734 / 3144
  4. Скажи мне, кто твой враг. Кто виноват в скандале между Минздравом и фармбизнесом и что будет дальше 2636 / 4312
  5. Быть оружейным бароном. Какое оружие и кому продаёт Украина 2438 / 3023
  6. Киевгорстрой заявил о возможном коллапсе строительного рынка 1951 / 2469
  7. Дружба крепкая. Пулитцеровский лауреат о том, как Ватикан с фашистами дружил 1893 / 2075
  8. Железная леди. Хатия Деканоидзе о реформе полиции и реванше старой системы 1709 / 1902
  9. Сытник рассказал о новой форме рейдерства в Украине 1538 / 1721
  10. Гипертоникам, диабетикам и астматикам с завтрашнего дня пообещали снижение цен на лекарства 1442 / 1591
  1. Скажи мне, кто твой враг. Кто виноват в скандале между Минздравом и фармбизнесом и что будет дальше 33 / 4312
  2. Железная леди. Хатия Деканоидзе о реформе полиции и реванше старой системы 24 / 1902
  3. Дружба крепкая. Пулитцеровский лауреат о том, как Ватикан с фашистами дружил 14 / 2075
  4. Где в Украине дышать легко. Экологический рейтинг областей 11 / 4993
  5. В сети появились видео обстрела Авдеевки из "Градов" 8 / 3144
  6. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 6 / 13053
  7. Россия имеет такое же отношение к Киевской Руси, как тюбетейка хана Узбека к Владимиру Мономаху, – Свирид Опанасович 6 / 46678
  8. Быть оружейным бароном. Какое оружие и кому продаёт Украина 6 / 3023
  9. Киевгорстрой заявил о возможном коллапсе строительного рынка 6 / 2469
  10. Удержаться на плаву. Как в Украине уничтожают малый бизнес 6 / 2372
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.