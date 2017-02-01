- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики с полуночи дважды штурмовали позиции ВСУ у Авдеевки
Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 1 февраля
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 среды, 1 февраля
0
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+VKontakte
Читайте также на focus.ua
- Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 13053
- Упакуй шары. Как украинский математик Марина Вязовская вырвалась из трёхмерного гетто 26891
- Уроки польского. Глава Укравтодора Славомир Новак о планах по ремонту и строительству дорог 3073
- Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 6692
- Предел терпимости. Как снисходительность разумных людей приводит к торжеству хамства 4960
- У меня есть мечта. Как Илон Маск произвёл революцию, едва не разорился и заработал миллиарды 4904
- Куплю здравый смысл, можно без документов, — Максим Бородин 2506
- Гости со всего света. Какой видят Украину путешественники-иностранцы 4148
- Вечный оппозиционер. Виктор Ерофеев об оппозиции в России и эпидемии глупости в мире 1564
- Мучительное удовольствие. 5 лучших книг января 1780
- Боевики подтягивают к Авдеевке дополнительные силы и военную технику, – украинская сторона СЦКК 3813 / 4227
- Болотова отравили чашкой кофе в московском ЦСКА, - СМИ 3289 / 3566
- В сети появились видео обстрела Авдеевки из "Градов" 2734 / 3144
- Скажи мне, кто твой враг. Кто виноват в скандале между Минздравом и фармбизнесом и что будет дальше 2636 / 4312
- Быть оружейным бароном. Какое оружие и кому продаёт Украина 2438 / 3023
- Киевгорстрой заявил о возможном коллапсе строительного рынка 1951 / 2469
- Дружба крепкая. Пулитцеровский лауреат о том, как Ватикан с фашистами дружил 1893 / 2075
- Железная леди. Хатия Деканоидзе о реформе полиции и реванше старой системы 1709 / 1902
- Сытник рассказал о новой форме рейдерства в Украине 1538 / 1721
- Гипертоникам, диабетикам и астматикам с завтрашнего дня пообещали снижение цен на лекарства 1442 / 1591
- Скажи мне, кто твой враг. Кто виноват в скандале между Минздравом и фармбизнесом и что будет дальше 33 / 4312
- Железная леди. Хатия Деканоидзе о реформе полиции и реванше старой системы 24 / 1902
- Дружба крепкая. Пулитцеровский лауреат о том, как Ватикан с фашистами дружил 14 / 2075
- Где в Украине дышать легко. Экологический рейтинг областей 11 / 4993
- В сети появились видео обстрела Авдеевки из "Градов" 8 / 3144
- Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 6 / 13053
- Россия имеет такое же отношение к Киевской Руси, как тюбетейка хана Узбека к Владимиру Мономаху, – Свирид Опанасович 6 / 46678
- Быть оружейным бароном. Какое оружие и кому продаёт Украина 6 / 3023
- Киевгорстрой заявил о возможном коллапсе строительного рынка 6 / 2469
- Удержаться на плаву. Как в Украине уничтожают малый бизнес 6 / 2372
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе. Ukr.net — новости со всей Украины.