Российская сторона СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня в Авдеевке

Российская сторона в Совместном центре по координации и контролю режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в районе Авдеевки. Об этом сообщил в Facebook председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский.

Ремонтные бригады уже отправились на место разрыва линии электропередач. Со стороны оккупированных территорий также вышла бригада электромонтеров.

После проведения детальных обследований, будет определен масштаб повреждений и объемы восстановительных работ.

Напомним, оккупанты с 29 января обстреливают украинские позиции под Авдеевкой, а также жилые кварталы города. 30 января город из-за обстрелов остался без водо-, электро- и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

31 января председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00, и ремонтные бригады начинают восстановление объектов. Однако позже он заявил, что подразделение российских боевиков снова пошло в наступление под Авдеевкой. Город подготовили к эвакуации.

Евросоюз и ОБСЕ призвали немедленно прекратить бои вблизи Авдеевки.