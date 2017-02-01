Украинский генерал объяснил активность боевиков под Авдеевкой

Начальник Киевского военного лицея им. Ивана Богуна, Герой Украины, генерал-майор Игорь Гордийчук (позывной "Сумрак") объяснил, почему боевики активизировались под Авдеевкой, обстреливая позиции сил АТО.

"Это их агония. Дай Бог, чтобы последняя предсмертная агония", - цитирует Гордийчука Новое время.

По его словам, у сил АТО в сложившейся ситуации должен быть комплексный подход.

"Важно политико-дипломатическое, экономическое, правовое и информационное давление. Есть Минские договоренности. Надеюсь, будут усилены санкции. Надо держать оборону. Ведь, конечно, есть военная составляющая – то, что мы, военные должны делать. От этого никуда не денешься. Нужно держаться, держаться и еще раз держаться", - сказал он.

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В то же время, акцентирует Гордийчук, "уже пора всем понять, что наша армия сейчас совсем другая".

" То, что было в 2014-м, когда им в Крыму легко все удалось, совсем не то, что мы имеем сегодня. Даже если они на метр-два продвинутся, наша реакция будет вполне адекватной и однозначно будет в нашу пользу. Просто должно быть соотношение цены и качества. Чтобы мы не несли потери. Мы, в отличие от империи зла, теряем лучших наших сыновей", - сказал генерал.

Напомним, с 29 января пророссийские боевики активно обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки и жилые кварталы города и не соглашаются прекратить огонь. 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без водо-, электро - и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. В городе объявлено чрезвычайное положение.