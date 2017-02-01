На ОРДЛО Москва тратит больше миллиарда долларов в год

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в интервью Укринформу рассказал о необходимости придерживаться Минских соглашений.



"Потери РФ от санкций оцениваются в 150-160 миллиардов долларов. Это признано официально даже некоторыми отдельными представителями российской власти. Но международные эксперты говорят о 200 миллиардах долларов потерь", - отметил он.



"А сколько же Россия тратит на отдельные районы Луганской, Донецкой области? По оценкам немецкого издания Bild, это чуть больше миллиарда в год. То есть, с одной стороны, Россия теряет 150-200 миллиардов из-за санкций, из-за невыполнения Минских соглашений. Если мы откажемся от их выполнения, то это будет означать, что не будет к чему привязывать санкции. Россия получит дополнительный ресурс, и что будет значить один миллиард их расходов на войну в Донбассе? Это же несопоставимо", - сказал чиновник.

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Черныш напомнил, что санкции имеют жесткую привязку к Минским соглашениям. "Пока Россия не выполняет Минские соглашения, говорят наши западные партнеры, Россия будет терять деньги из-за санкций", - подчеркнул он.



"Есть механизм Минских договоренностей - наверное, не самый эффективный в мире. Но мировое сообщество убеждено, что конфликт можно решить путем реализации Минских соглашений. Россия не выполняет их, поэтому применяется механизм санкций", - добавил министр.

Напомним, в январе Вадим Черныш заявил, что план действий по реинтеграции ОРДЛО, принятый правительством, предусматривает противодействие военной агрессии невоенными методами.