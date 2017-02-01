Эксперты назвали 6 мест в Киеве с самым загрязненным воздухом

Самый чистый воздух в столице – на территории Гидропарка и Национального экспоцентра Украины

Специалисты Центральной геофизической обсерватории рассказали, где в Киеве самый загрязненный воздух. Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

Самыми загрязненными оказались Бессарабская и Демеевская площади, проспект Победы (район станции метро "Святошин"), улица Каунасская, улица Довженко (возле станции метро "Шулявская"), а также Оболонский проспект.

23-29 января уровень содержания формальдегидов в атмосфере превышал допустимые нормы в 1,1-1,9 раза, оксид углерода – 1,2-1,7 раза, диоксид азота – 2,4-3,8 раза. По словам экспертов, это типичные показатели для данного времени года.

При этом самый чистый воздух в Киеве зафиксирован на территории Гидропарка и Национального экспоцентра Украины.

Напомним, с 16 по 18 января в Киеве наблюдалось задымление в воздухе. В ГСЧС сообщали, что это – природное явление, именуемое метеорологической дымкой.