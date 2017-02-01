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Видео В этом году начнется строительство метро на Виноградарь, – Кличко

<span class="label red">Видео</span> В этом году начнется строительство метро на Виноградарь, – Кличко
Киевское метро / Фото: veroyatno.com.ua

За три года планируется запустить две станции

01.02.17 119
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что уже в конце этого года начнется строительство метро на Виноградарь. Об этом он заявил во время выездного совещания о перспективах строительства метро на Виноградарь, сообщается на сайте мэра.

Кличко заявил, что в течение трех лет в эксплуатацию будут введены две новых станции метрополитена – "Проспект Правды" и "Мостицкая".

"Много людей живет на Виноградаре, микрорайон продолжает развиваться и требует удобного сообщения с другими районами города. По расчетам, около 60 тысяч жителей Виноградаря будут пользоваться метрополитеном", – сказал мэр.

Кличко добавил, что сейчас ведется разработка проекта строительства, а уже на декабрь планируется начало строительства. Мэр оценивает стоимость проекта в 5 млрд грн.

Кличко также отметил, что в январе во время форума в Давосе встречался с управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития по вопросам инфраструктуры Томасом Майером. Он отметил, что ЕБРР заинтересован, в частности, и в проектах по строительству метро.

"ЕБРР проявляет заинтересованность в том, чтобы приобщиться к финансированию строительства метро", – сказал Кличко.

Обсуждая перспективы строительства метро на Троещину, мэр Киева сказал, что это станет возможным только после того, как достроится Подольско-Воскресенский мост. Над этим проектом, по словам политика, столичная власть сейчас также активно работает.

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