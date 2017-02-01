В России хотят штрафовать за перевозку и хранение санкционных продуктов

За нарушение новой статьи планируют штрафовать на сумму от 1340 грн до 44 800 грн

Роспотребнадзор разработал поправки к Кодексу об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы за перевозку, хранение и продажу товаров, которые запрещено ввозить в Россию. Об этом пишет Meduza.io.

За нарушение новой статьи предлагается штрафовать граждан на сумму от трех до пяти тысяч рублей (от 1340 грн до 2240 грн – ред.). Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрены штрафы до 50 тысяч (22 тыс 400 грн – ред.), для юридических лиц — до 100 тысяч рублей (44 тыс 800 грн – ред.).

Распространяется ли действие статьи на продукты, ввезенные для личного пользования, неизвестно.

Напомним, продовольственное эмбарго действует в РФ с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, Евросоюза, Австралии, Норвегии и Канады С 13 августа 2015 года в список этих стран включены также присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с первого января 2016 года – Украина.

Как известно, в рамках "антисанкций" в России бульдозерами уничтожают импортные продукты.