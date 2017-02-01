Режим тишины в Авдеевке будет действовать до 17:00, - зам Жебривского

Ремонтные бригады уже приступили к работе

Прекращение огня в Авдеевке продлится до 17:00 сегодняшнего дня. Об этом сообщил первый заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский на своей странице в Facebook.

"Авдеевка. Режим тишины до 17:00. Бригады приступили к работе", - написал он.

Ранее председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский сообщил, что российская сторона в Совместном центре по координации и контролю режима прекращения огня в Донбассе предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в районе Авдеевки.