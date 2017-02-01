Указ Трампа изменил порядок получения виз США для украинцев

Указ президента США Дональда Трампа изменил условия получения виз для украинцев. Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

Для заявителей, срок действия предыдущей американской визы которых истек более года назад перед датой подачи документов на следующую визу, вводится обязательное личное интервью в консульском учреждении США.

Изменения введены указом президента США Дональда Трампа от 27 января 2017 года, который предусматривает приостановление Программы повторной выдачи виз – The Visa Interview Waiver Program.

При этом оформление американских виз гражданам Украины в течение года после окончания срока действия предыдущей визы происходит без личного интервью.

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Напомним, 27 января 2017 года президент США подписал указ о "Защите нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты".