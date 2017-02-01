Самозахват земли застройщиком нанес миллионные убытки на Киевщине, - прокуратура

Киево-Святошинской местной прокуратурой завершено досудебное расследование в уголовном деле и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора предприятия, который в ходе строительства самовольно занял земельный участок и нанес ущерб местному коммунальному предприятию на сумму более 4 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Выяснилось, что директор предприятия четыре года назад организовал строительство многоквартирного дома в Вишневом, на территории предоставленного ему земельного участка. Однако при этом самовольно занял соседний земельный участок, который принадлежит коммунальному предприятию.

В результате этого, согласно заключению земельно-технической экспертизы, коммунальному предприятию города нанесен ущерб на сумму более 4 млн гривен.

Кроме того, застройщик подделал и использовал поддельное решение исполнительного комитета городского совета о присвоении почтового адреса многоквартирному дому.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство), ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК Украины.

Напомним, Киевгорстрой заявил о возможном коллапсе строительного рынка в связи с тем, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, повысила стоимость присоединения к электрическим сетям в несколько раз. Как считает глава правления-президент ПАО "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, такая мера может стать причиной остановки работы многих строительных компаний.