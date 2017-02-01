Боевик, взятый в плен силами АТО в районе Авдеевской промзоны, дал первые показания в рамках следственных действий, которые проводит Служба безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

При попытке штурма позиций украинских подразделений 29 января террорист получил ранение и был брошен своими подельниками.

Боевик по кличке "Голова" присоединился к бандформированию "Восток" в 2014 году, в 2016 году перешел в другую вооруженную группировку "ДНР".

Во время допроса боевик подтвердил многочисленные факты присутствия на временно оккупированной территории Донецкой области российских военных и инструкторов по боевой подготовке.

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Террорист сообщил, что 29 января его руководство поставило задачу перейти в наступление с целью захвата Авдеевской промзоны. В результате боевики понесли большие потери и вынуждены были отступить, сказал он.