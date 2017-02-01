Адвокаты Януковича отказываются знакомиться с материалами дела о госизмене

Они объясняют это тем, что досудебное расследование еще не завершено

Защита беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича отказывается знакомиться с материалами дела о государственной измене, так как досудебное следствие еще не завершено. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на пресс-службу адвокатского объединения Aver Lex.

"Мы не начали ознакомление с материалами дела в порядке статьи 290 УПК Украины и не будем этого делать, поскольку следствие не может быть завершено, пока не будут выполнены все следственные действия, указанные в постановлении главного военного прокурора о продлении срока следствия, в ходатайствах защиты. И пока российская сторона не завершит выполнение запроса Украины о международной правовой помощи по вручению Виктору Януковичу подозрения", – сообщил адвокат Януковича Игорь Федоренко.

В Aver Lex напоминают, что главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос продлил срок досудебного расследования дела о государственной измене до 28 марта 2017 года. Поэтому, поскольку досудебное расследование не завершено, правовых оснований для ознакомления с материалами дела в порядке статьи 290 УПК Украины нет.

В связи с этим, 30 января 2017 года защита беглого бывшего президента Украины подала жалобу в Печерский суд города Киева.

Ранее сообщалось, что 28 января ГПУ продлила расследование дела о госизмене Януковича до конца марта.

Напомним, Виктор Янукович подозревается в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и ведении агрессивной войны.