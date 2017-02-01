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Инфографика Архивы ЦРУ: США анализировали возможность антисоветских операций в Украине

<span class="label red">Инфографика</span> Архивы ЦРУ: США анализировали возможность антисоветских операций в Украине
Фото: thenextweb.com

Доклад о перспективах вооруженной борьбы на территории УССР подготовили еще в 1957 году

01.02.17 78
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ЦРУ недавно рассекретило и опубликовало написанный в 1957 году доклад под названием "Факторы сопротивления и зоны для специальных сил. Украина", в котором анализируются перспективы ведения антисоветской вооруженной борьбы в УССР спецподразделениями США.  Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на BBC.

Этот доклад подготовила группа исследователей из Джорджтаунского университета по заказу американских спецслужб.

Аналитики разобрались в настроениях населения, языковых особенностях и предпосылках возможной межнациональной борьбы в различных регионах республики, а также рассмотрели подробности экономического развития, транспортной системы, путей сообщения, рельефа и климата регионов УССР.

В докладе акцентируется внимание на потенциальном содействии американским спецназовцам со стороны местного населения в антисоветской борьбе. Украина поделена на 12 регионов – от самого слабого до самого сильного антисоветского настроения. Эту карту определяли по таким критериям, как этнический состав регионов, отношение к большевикам в 1917-1921 годах, отношение к немецкой оккупации, размах партизанского движения в годы Второй мировой войны, а также количество случаев вооруженного сопротивления советской власти.

Уровень антисоветских настроений в УССР / Скриншот: CIA.GOV

Условными регионами, где США могли бы получить существенную поддержку населения, были Закарпатье, Волынь, Галичина, левобережные части Полтавской и Сумской областей, правобережная часть Кировоградской области, а также южное побережье Крыма, где аналитики надеялись на поддержку крымских татар, которые могли избежать депортации.

Самым лояльным к советской власти американцы считали восточный регион УССР.

Зоны возможных операций на территории УССР / Скриншот: CIA.GOV

Американцы считали, что "способность к национальному сопротивлению в Украине может иметь более серьезные последствия для СССР, чем в других республиках союза", ведь УССР имела значительный экономический потенциал.

С полным текстом доклада можно ознакомится по ссылке.

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