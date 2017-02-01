В оккупированном Крыму исчезли дела по убийствам Щербаня и Гетьмана

В пропавших материалах шла речь о причастности к преступлениям Павла Лазаренко

Материалы уголовных дел по убийствам народных депутатов Евгения Щербаня и Вадима Гетьмана вывезены в аннексированный Крым.

Об этом сообщили Зеркалу недели в Генпрокуратуре в ответ на запрос о наличии информации о вывозе материалов этих дел.

"В феврале 2014 года бывшими сотрудниками Главного следственного управления по указанию руководства Генеральной прокуратуры Украины указанные уголовные производства в 368 томах вывезены в главное управление СБ Украины в Автономной республике Крым, вследствие чего в дальнейшем данные уголовные производства утрачены", - говорится в документе.

Позже, по данным ГПУ, часть одного из производств удалось восстановить Нацполиции, после чего, 18.10. 2016 г. данные материалы были истребованы в ГПУ.

Также в Генпрокуратуре сообщили о расследовании фактов превышения полномочий бывшими сотрудниками Главного следственного управления ГПУ, которым сейчас занимается департамент спецрасследований.

Руководитель департамента Сергей Горбатюк отметил, что пропавшие материалы касаются расследования причастности экс-премьера Павла Лазаренко к организации убийства Щербаня и Гетьмана, которое проводилось в рамках отдельного производства в период с 2012 по 2014 годы. Все другие материалы, наработанные следователями за весь период расследования, "удалось восстановить".

"После передачи в суд дела по исполнителям убийств Щербаня и Гетьмана материалы в отношении Лазаренко были выделены из этого дела и объединены с другими в "большом деле" Лазаренко, и эти материалы есть. Далее, в 2012 году, из "большого дела" Лазаренко выделяют в отдельное производство дело по его обвинению в причастности к организации убийства, и этих материалов нет", - сказал Горбатюк.

Напомним, член исполкома Либеральной партии, депутат Верховной Рады Евгений Щербань был расстрелян 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка по прибытии из Москвы. Преступники скрылись с места происшествия.

Глава Украинской межбанковской валютной биржи, народный депутат Вадим Гетьман был застрелен неизвестными 23 апреля 1998 года в подъезде собственного дома.

В апреле 2003 года Апелляционный суд Луганской области приговорил к пожизненному заключению убийц Щербаня и Гетьмана. В частности, Вадим Болотских приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества за убийство Щербаня, такой же приговор вынесен Сергею Кулеву за убийство Гетьмана.