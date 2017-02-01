Самолет Военно-морских сил Украины Ан-26 обстреляли из стрелкового оружия с захваченных РФ буровых вышек над Одесским газовым месторождением в Черном море. Об этом на своей Facebook-странице заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Сегодня, 1 февраля 2017 года во время осуществления тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26", - сообщил министр.

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В результате обстрела самолету было нанесено повреждение. Уже на аэродроме в его корпусе было обнаружено 3 см пулевое отверстие. Экипаж самолета при этом не пострадал, Ан-26 продолжил выполнение полетного задания.

Кроме того, экипажем была обнаружена и зафиксирована работающая радиолокационная станция Российской Федерации в активном режиме, которая обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны.

Ранее водолазное судно "Почаев" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины обстреляли с буровой платформы в Черном море, ранее захваченной РФ.