Законопроект об Антикоррупционном суде зарегистрирован в Раде

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект об Антикоррупционном суде.

Об этом сообщил председатель комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев в своем facebook.

"Зарегистрировали законопроект, проведение которого, я думаю, будет одним из самых трудных и важных задач этого года. Речь идет о Антикоррупционном суде", - написал Соболев.

По его словам, задача парламентариев – "создать в Украине хотя бы один суд, где могут получить справедливый приговор высшие должностные лица государства".

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Законопроект предлагает создать Высший антикоррупционный суд, который будет рассматривать дела, подследственные Антикоррупционному бюро и Антикоррупционной прокуратуре.

В Антикоррупционном суде, по замыслу авторов законопроекта, будут работать 70 судей. Они будут давать разрешения на прослушивание, арест и отстранение от работы топ-клептократов, а также выносить им приговоры. Кроме этого законопроект предлагает создать специальную палату из 30 судей в Верховном суде, как апелляционную инстанцию. "Всем антикоррупционным судьям должна быть установлена высокая плата и предоставлена круглосуточная охрана", - отметил народный депутат.

Соболев также сообщил, что для отбора судей для работы в Антикоррупционном суде, кроме Общественного совета добродетели, предлагается привлечь представителей США, стран ЕС, Великобритании.