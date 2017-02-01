Жебривский: Ремонтные бригады из-за обстрелов боевиков приостановили работу в Авдеевке

Электромонтажники не дошли всего лишь 300 м до места вероятного повреждения ЛЭП

Бригада электромонтажников не смогла приступить к ремонту линии электропередач в Авдеевке из-за обстрелов боевиков. Об этом сообщил в Facebook председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский.

"Рашисты начали беспорядочную стрельбу по бригаде электромонтажников. Работники вынуждены были залечь, спасаясь от выстрелов. Ремонтники не дошли ориентировочно 300 метров до места возможного порыва ЛЭП", - написал он.

Ранее председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский заявил, что российская сторона в Совместном центре по координации и контролю режима прекращения огня в Донбассе предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в районе Авдеевки. Позже его заместитель Евгений Вилинский сообщил, что прекращение огня в Авдеевке продлится до 17:00 сегодняшнего дня.