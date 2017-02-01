Минская группа призвала к полному прекращению огня и отводу вооружений в Донбассе

Трёхсторонняя контактная группа призвала к полному прекращению огня и отведению всех вооружений к линии, обозначенной Меморандумом от 19 сентября 2014 года. СММ ОБСЕ должна получить полный доступ для проведения всеобъемлющего контроля. Об этом сообщила в Facebook Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в переговорной группе Леонида Кучмы.

"Украинская сторона еще раз подчеркивает: Меморандум от 19 сентября 2014 года является важнейшей составляющей блока вопросов по безопасности", - написала она.

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Олифер также добавила, что представители ОРДО обязаны обеспечить безопасные условия работы для ремонтных бригад, которые восстановят водо-, газо- и электроснабжение в районе Авдеевки.

"Полное и устойчивое прекращение огня, вывод всех иностранных воинских формирований и тяжёлых видов вооружений с территории Украины, граница – таковы предпосылки для проведения выборов на Донбассе", - напомнила она.

Напомним, оккупанты с 29 января обстреливают украинские позиции под Авдеевкой, а также жилые кварталы города. 30 января город из-за обстрелов остался без водо-, электро- и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.